В Суперлиге приняли решение по клубам АПЛ

Глава Суперлиги Европы Бернд Райхарт занял определенную позицию касательно возможного приглашения английских клубов в новый проект.

Как стало известно журналистам Relevo, руководитель будет вести переговоры о приглашении представителей Премьер-лиги в последнюю очередь. Ранее несколько топ-клубов АПЛ заявили, что не собираются принимать участие в новом проекте. В их число вошли «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

На этой неделе Европейский суд принял решение о легализации Суперлиги. В число участников нового проекта пока входят только «Реал» и «Барселона».