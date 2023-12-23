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«Манчестер Юнайтед» нашёл нового нападающего в Испании

23 Декабря 2023 • 11:30 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» решил отказаться от борьбы за форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. По данным The Sun, «красные дьяволы» переключили внимание на нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.

Скауты манкунианского гранда следили за выступлениями марокканского футболиста в последних матчах. Вполне вероятно, что в январское трансферное окно «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку заполучить африканца.

В этом сезоне Эн-Несири сыграл 24 матча, забил девять голов и отдал два ассиста. Срок действующего контракта нападающего с «Севильей» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 18 миллионов евро.

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