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Почеттино: «Челси» готов к новым трансферам»

23 Декабря 2023 • 11:10 Комментировать (1)

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о планах «пенсионеров» на предстоящее трансферное окно.

«Я всегда на связи со спортивным директором. Постоянно оцениваем ситуацию. Если нам нужны будут трансферы, то мы готовы к работе. Вместе мы примем наилучшее решение для команды», - цитирует аргентинского тренера Sky Sports.

«Челси» провально выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» набрали 22 балла после 17 туров и занимают десятое место в турнирной таблице. Ближайшую встречу лондонский клуб сыграет против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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andi
23 Декабря 2023 в 12:21
То есть ЧЕЛСИ продолжает набирать шлак.
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