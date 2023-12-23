Почеттино: «Челси» готов к новым трансферам»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о планах «пенсионеров» на предстоящее трансферное окно.

«Я всегда на связи со спортивным директором. Постоянно оцениваем ситуацию. Если нам нужны будут трансферы, то мы готовы к работе. Вместе мы примем наилучшее решение для команды», - цитирует аргентинского тренера Sky Sports.

«Челси» провально выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» набрали 22 балла после 17 туров и занимают десятое место в турнирной таблице. Ближайшую встречу лондонский клуб сыграет против «Вулверхэмптона».