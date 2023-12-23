Появилась информация о травме Родри

Один из лидеров «Манчестер Сити» Родри Эрнандес примет участие в следующем поединке своей команды. Были опасения, что испанец пропустит предстоящий матч против «Эвертона» из-за повреждения, полученного в финале клубного чемпионата мира.

Как сообщил инсайдер Кавех Солхекол, Родри не получил серьезной травмы в концовке встречи против «Флуминенсе». Матч завершился победой английского коллектива со счетом 4:0.

Напомним, что матч «Манчестер Сити» против «Эвертона» состоится в Ливерпуле 27 декабря.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Родри провел 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.