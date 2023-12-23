Экс-вратарь «Арсенала» Леманн может сесть в тюрьму

Экс-голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн получил штраф в размере 420 тысяч евро. Как информирует Bild, бывшего футболиста наказали за порчу имущества соседа, неоднократное оскорбительное общение с полицейскими и попытку мошенничества.

По данным источника, прокуратура также запрашивает для Йенса заключение в тюрьму сроком на десять месяцев. Адвокат Леманна назвал обвинения в адрес своего клиента безумием.

За свою футбольную карьеру вратарь поиграл за «Шальке», «Боруссию», лондонский «Арсенал» и еще несколько клубов. В составе сборной Германии Йенс провел 61 поединок и пропустил 41 гол.