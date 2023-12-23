Гвардиола прокомментировал травму Родри

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму ведущего полузащитника команды Родри Эрнандеса. Испанец был заменен в концовке финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» (4:0).

«Я пока не общался с Родри. На первый взгляд он хорошо себя чувствует. Но момент был страшным. Посмотрим, как игрок будет чувствовать себя через несколько дней. Сейчас я ничего не знаю», - передает слова главного тренера пресс-служба «горожан».

Следующий поединок «Манчестер Сити» сыграет в рамках 19-го тура Премьер-лиги против «Эвертона». Встреча состоится 27 декабря.