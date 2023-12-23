Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола прокомментировал травму Родри

23 Декабря 2023 • 09:37 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму ведущего полузащитника команды Родри Эрнандеса. Испанец был заменен в концовке финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» (4:0).

«Я пока не общался с Родри. На первый взгляд он хорошо себя чувствует. Но момент был страшным. Посмотрим, как игрок будет чувствовать себя через несколько дней. Сейчас я ничего не знаю», - передает слова главного тренера пресс-служба «горожан».

Следующий поединок «Манчестер Сити» сыграет в рамках 19-го тура Премьер-лиги против «Эвертона». Встреча состоится 27 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Приложение Евро-Футбол для Андройда apple store
Футбол онлайн
23.12.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.90 3.60 2.34
Видео
23.12.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.27 3.55 3.05
Видео
23.12.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
1.93 3.70 3.85
Видео
23.12.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
6.80 5.60 1.38
Видео
23.12.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.68 4.30 4.60
Видео
23.12.23 в 20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1.98 4.30 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
10:12 · Англия. Премьер-лига
Только один тренер выиграл больше трофеев, чем Гвардиола
09:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал травму Родри
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола
04:23 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»
03:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о ненависти в адрес Риса Джеймса: «Сейчас это модно»
03:37 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А
03:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Энцо Фернандес не сыграет против «Вулверхэмптона»
03:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что должен взять на себя ответственность»
02:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выигрывает трофеи в среднем каждые 23 матча
02:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» достойно смотрелся в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом»
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отпустит своего полузащитника в «Тоттенхэм» слухи
01:22 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода Осимхена из «Наполи» в 2024 году
01:01 · Англия. Премьер-лига
Аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» сенсационно помешали «Астон Вилле» возглавить Премьер-лигу
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»
Все новости
Рекомендуем