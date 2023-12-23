Тен Хаг: «Рэшфорд знает, что должен взять на себя ответственность»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о текущем состоянии Маркуса Рэшфорда.

26-летний форвард – один из самых критикуемых персонажей в составе «красных дьяволов». Англичанин всего дважды поразил ворота соперников в 21 матче текущего сезона, добавив к этому четыре результативных паса.

«Рэшфорд хорошо тренируется. Конечно, всегда можно быть ещё лучше, но он уже очень опытен. Ему 26 лет, но он знает, как устроен футбол на топ-уровне, он многое повидал.

Маркус понимает, что должен взять на себя ответственность, и я уверен, что он сделает это и сам встанет на верный путь», – передаёт UtdDistrict комментарии нидерландского тренера.