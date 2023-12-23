Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» достойно смотрелся в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил свою команду за уверенную игру в трудных условиях.

На прошлой неделе «красные дьяволы» выстояли на «Энфилде», сыграв вничью с «Ливерпулем» (0:0).

«Ливерпуль» был лидером лиги перед встречей с нами, но мы показали достойную игру в том матче. Мы также были конкурентоспособны и в поединке с «Арсеналом» в начале сезона. Мы можем победить кого угодно, когда все наши игроки доступны.

К сожалению, нам сильно вредят травмы на ключевых позициях. Сейчас мы испытываем проблемы в центре обороны, ранее приходилось бороться с трудностями на левом фланге, справа в атаке. Не стоит забывать и про отсутствие Каземиро, который очень важен», – поведал тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча с «Вест Хэмом».