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Аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» сенсационно помешали «Астон Вилле» возглавить Премьер-лигу

23 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Шеффилд Юнайтед
окончен

В 18-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» имела шанс возглавить таблицу, для этого нужно было обыграть представителя зоны вылета, «Шеффилд Юнайтед». Бирмингемцы почти не отдавали мяч сопернику, но 90 минут без толку пытались взломать оборону. В первом тайме команда Унаи Эмери претендовала на два пенальти, а также создала ряд моментов, в лучшем из которых Олли Уоткинс пробил над рамкой. После перерыва Уоткинс прострелил на дальнюю штангу, а Леон Бэйли открыл счет, но в том эпизоде был фол в атаке. В концовке Густаво Хамер на краю штрафной убрал защитника и вложил мяч в ногу Камерона Арчера, а тот с линии вратарской не промазал - 0:1. Ответ - Алекс Морено в упор наносил удар головой, в голкипера попал. Перед финальным свистком Дуглас Соарес слева доставил мяч к воротам, Николо Дзаньоло опередил голкипера и головой метко пробил - 1:1.

«Астон Вилла» вместо лидерства едва не получает «баранку» и идет на втором месте, уступая «Арсеналу» по разнице мячей. Соперник поднялся на вторую строчку с конца.

Протокол игры  
Астон Вилла1:1Шеффилд Юнайтед
  87'Арчер Камерон (0:1)
(1:1) Дзаньоло Николо90'  
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  90'Конса ЭзриЛенгле КлеманДинь Люка 74' (Дуран Джон ( 74') Бэйли Леон  49' 82' (Дзаньоло Николо ( 82'  90') Макгинн ДжонСоарес ДугласРамси ДжакобДиаби Мусса 74' (Морено Алекс ( 74') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосЧамберс КалумИроэгбунам ТимМаршалл ФилипДендонкер ЛеандерО'Райлли Томми
Фодеринхэм УэслиБэлдок ДжорджРобинсон ДжекТрасти Остон  90'Богл Джейден  69'Ларуси Яссер  51' 58' (Хамер Густаво ( 58') Слимане Анис 76' (Макати Джон ( 76') Норвуд ОливерВинисиус СоузаБрукс Эндри 58' (Лоу Макс ( 58') Арчер Камерон 90' (Макбарни Оливер ( 90')
Запасные: Флек ДжонОсборн БенТраоре БениТомас ЛюкДэвис Адам
22 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Астон Вилла

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