Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»

23 Декабря 2023 • 00:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.60 X 3.70 2 2.65
Через 14 ч. 1 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил нападающего Расмуса Хёйлунна за психологическую устойчивость.

20-летний футболист показал впечатляющую игру в Лиге чемпионов, забив пять голов в шести матчах группового этапа, однако удостоился критики за выступления в Премьер-лиге: датчанин не отличился ни разу, проведя 13 матчей, при этом упустил немало явных голевых моментов.

«Расмус отлично справляется со стрессом. У него невероятный менталитет, – высказывается тен Хаг, цитируемый журналистом Фабрицио Романо. – Если ты способен забивать в Лиге чемпионов, то сможешь делать это и в Премьер-лиге», – повторил нидерландский специалист фразу, которую неоднократно произносил ранее.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч против «Вест Хэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн ещё теги

Новости по матчу

22 Декабря
22:23
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта
19:51
​«Манчестер Юнайтед» накормил гостей сырой курицей
18:59
​Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
18:20
​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов
16:11
​Тен Хаг рассказал, когда вернутся Каземиро, Маунт и Мартинес
13:10
Надёжный прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед АПЛ — 23 декабря 2023
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
01:34
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата
21 Декабря
22:32
Прогноз на точный счёт матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 23 декабря 2023
13:31
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:00
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони в Ла Лиге
11:32
«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из гонки за Тодибо
20 Декабря
15:34
«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Санчо, если не продаст игрока зимой
19 Декабря
23:06
Романо: «Не верьте на 100%, когда говорят, что «Манчестер Юнайтед» никого не подпишет в январе»
16:13
«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
11:20
Ван де Бек проходит медосмотр в «Айнтрахте»
10:49
«Реал» не заинтересован в возвращении Варана
18 Декабря
21:25
«РБ Лейпциг» не претендует на Санчо
16:52
«Манчестер Юнайтед» держит на радаре трёх форвардов 1
12:58
«Манчестер Юнайтед» и клубы из Саудовской Аравии хотят Рафинью, цена бразильца – 100 миллионов евро
12:17
Моуринью: «Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1
1
1.26 6.20 10.00
Видео
23.12.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.90 3.60 2.34
Видео
23.12.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.27 3.55 3.05
Видео
23.12.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
1.93 3.70 3.85
Видео
23.12.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
6.80 5.60 1.38
Видео
23.12.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.68 4.30 4.60
Видео
23.12.23 в 20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1.98 4.30 3.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
01:22 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода Осимхена из «Наполи» в 2024 году
01:01 · Англия. Премьер-лига
Аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» сенсационно помешали «Астон Вилле» возглавить Премьер-лигу
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
00:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» по-прежнему считают Риса Джеймса ключевой фигурой проекта
22 Декабря
23:36 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам 1
22:55 · Англия. Премьер-лига
Фоден – первый со времён Руни англичанин, забивший в финале клубного чемпионата мира
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри
22:23 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» доплатит 6 млн евро за Маунта слухи
21:58 · Англия. Премьер-лига
Недавно уволенный Купер может получить новую работу в клубе АПЛ
21:37 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Бельгии стал приоритетной целью «Ливерпуля» слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца
21:06 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Салиба и Магальянс сразу нашли общий язык»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласился продать Гринвуда слухи
Все новости
Рекомендуем