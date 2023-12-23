Тен Хаг: «У Хёйлунна невероятный менталитет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил нападающего Расмуса Хёйлунна за психологическую устойчивость.

20-летний футболист показал впечатляющую игру в Лиге чемпионов, забив пять голов в шести матчах группового этапа, однако удостоился критики за выступления в Премьер-лиге: датчанин не отличился ни разу, проведя 13 матчей, при этом упустил немало явных голевых моментов.

«Расмус отлично справляется со стрессом. У него невероятный менталитет, – высказывается тен Хаг, цитируемый журналистом Фабрицио Романо. – Если ты способен забивать в Лиге чемпионов, то сможешь делать это и в Премьер-лиге», – повторил нидерландский специалист фразу, которую неоднократно произносил ранее.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч против «Вест Хэма».