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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Недавно уволенный Купер может получить новую работу в клубе АПЛ

22 Декабря 2023 • 21:58 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
27.12 22:30

Бывший рулевой «Ноттингем Форест» Стив Купер заинтересовал другой клуб Английской премьер-лиги.

44-летний специалист был отправлен в отставку 19 декабря, а его место во главе «лесников» занял Нуну Эшпириту Санту. По данным Football Insider, Купер попал на радары «Кристал Пэлас», ведущего поиски будущего сменщика Роя Ходжсона. Валлиец может заменить 76-летнего тренера после окончания сезона, если тот завершит карьеру.

Стив Купер возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. Именно при нём команда завоевала повышение в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 18 набранными очками в 18 матчах.

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