Недавно уволенный Купер может получить новую работу в клубе АПЛ

Бывший рулевой «Ноттингем Форест» Стив Купер заинтересовал другой клуб Английской премьер-лиги.

44-летний специалист был отправлен в отставку 19 декабря, а его место во главе «лесников» занял Нуну Эшпириту Санту. По данным Football Insider, Купер попал на радары «Кристал Пэлас», ведущего поиски будущего сменщика Роя Ходжсона. Валлиец может заменить 76-летнего тренера после окончания сезона, если тот завершит карьеру.

Стив Купер возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. Именно при нём команда завоевала повышение в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 18 набранными очками в 18 матчах.