Вингер сборной Бельгии стал приоритетной целью «Ливерпуля»

Футболист нидерландского ПСВ Жоан Бакайоко может перебраться в «Ливерпуль».

20-летний футболист показывает впечатляющую игру в составе эйндховенцев, выигравших все матчи первой половины сезона в чемпионате Нидерландов. По данным ESPN, «Ливерпуль», давно следящий за успехами Бакайоко, сделал игрока одной из приоритетных целей на зимнее трансферное окно. Бельгиец может временно заменить Мохамеда Салаха, которому скоро предстоит сыграть на Кубке Африки.

Жоан Бакайоко записал себе в актив четыре забитых мяча и 13 результативных передач в 27 матчах за ПСВ в текущей кампании. Трансферная стоимость звезды Эредивизи оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.