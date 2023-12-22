Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца

22 Декабря 2023 • 21:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1 1.80 X 4.30 2 4.10
Через 19 ч. 56 мин.

«Барселона» всерьёз рассматривала возможность подписания Джовани ло Чельсо вместо Жоау Фелиша.

Минувшим летом «сине-гранатовые» искали игрока для усиления атаки, и ряды команды пополнил Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико». Как информирует Barca Universal, спортивное руководство «Барселоны» считало идеальным кандидатом не португальца, а ло Чельсо, выступающего за «Тоттенхэм», однако президент каталонского гранда Жоан Лапорта настоял на приглашении Фелиша. Одна из причин – приход форварда «матрасников» должен был помочь оформить аренду его соотечественника Жоау Канселу, что в итоге и произошло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Джовани Ло Чельсо Жоау Фелиш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Декабря
19:21
​Постекоглу не нравится концепция Суперлиги
16:37
Рискованная ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон АПЛ — 23 декабря 2023
01:16
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру
21 Декабря
16:01
«Рома» рассматривает возможность арендовать Годфри
15:53
«Эвертон» продаст Брентуэйта только за 120 миллионов евро
11:32
«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из гонки за Тодибо
20 Декабря
14:50
«Барселона» летом хочет купить полузащитника «Эвертона»
18 Декабря
12:53
Моуринью: «Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала»
17 Декабря
03:10
Постекоглу: «Я доволен прогрессом «Тоттенхэма», но впереди долгий путь»
01:07
Ассистент Постекоглу отказал клубу Чемпионшипа
16 Декабря
12:25
Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
22.12.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.26 6.20 10.00
Видео
23.12.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.90 3.60 2.34
Видео
23.12.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.27 3.55 3.05
Видео
23.12.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Бёрнли Бёрнли
1.93 3.70 3.85
Видео
23.12.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Ньюкасл Ньюкасл
6.80 5.60 1.38
Видео
23.12.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
1.68 4.30 4.60
Видео
23.12.23 в 20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
1.98 4.30 3.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
21:58 · Англия. Премьер-лига
Недавно уволенный Купер может получить новую работу в клубе АПЛ
21:37 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Бельгии стал приоритетной целью «Ливерпуля» слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца
21:06 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Салиба и Магальянс сразу нашли общий язык»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласился продать Гринвуда слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» накормил гостей сырой курицей
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ювентус» имеют разные позиции в переговорах по Филлипсу
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу не нравится концепция Суперлиги
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
18:52 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ сделала объявление о следующем сезоне
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» 11 лет не может обыграть на выезде «Ливерпуль» в рамках АПЛ
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти поддерживает возвращение Варана 1
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов
18:12 · Англия. Премьер-лига
Врач рассказал о сроках восстановления Джеймса
17:43 · Англия. Премьер-лига
Клопп поддержал возрождение Суперлиги
Все новости
Рекомендуем