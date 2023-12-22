«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца

«Барселона» всерьёз рассматривала возможность подписания Джовани ло Чельсо вместо Жоау Фелиша.

Минувшим летом «сине-гранатовые» искали игрока для усиления атаки, и ряды команды пополнил Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико». Как информирует Barca Universal, спортивное руководство «Барселоны» считало идеальным кандидатом не португальца, а ло Чельсо, выступающего за «Тоттенхэм», однако президент каталонского гранда Жоан Лапорта настоял на приглашении Фелиша. Одна из причин – приход форварда «матрасников» должен был помочь оформить аренду его соотечественника Жоау Канселу, что в итоге и произошло.