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Артета: «Салиба и Магальянс сразу нашли общий язык»

22 Декабря 2023 • 21:06 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.50 X 3.60 2 2.80
Через 22 ч. 25 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о связке центральных защитников Вильям Салиба – Габриэль Магальянс.

«Канониры» пропустили всего 15 голов после 17 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги (лучший показатель наряду с «Ливерпулем»), что во многом объясняется уверенной игрой дуэта центрбеков.

«Думаю, Вильям и Габриэль сразу нашли общий язык. Это именно то, на что я изначально надеялся, ведь такая химия крайне важна. У них отличное взаимопонимание, они дополняют друг друга, у каждого своя роль. Со временем они становятся только лучше, ведь оба ещё довольно молоды для своей позиции. Они могут добиться большого прогресса», – заявил Артета в преддверии субботнего матча против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба Габриэль Магальянс ещё теги

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