Артета: «Салиба и Магальянс сразу нашли общий язык»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о связке центральных защитников Вильям Салиба – Габриэль Магальянс.

«Канониры» пропустили всего 15 голов после 17 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги (лучший показатель наряду с «Ливерпулем»), что во многом объясняется уверенной игрой дуэта центрбеков.

«Думаю, Вильям и Габриэль сразу нашли общий язык. Это именно то, на что я изначально надеялся, ведь такая химия крайне важна. У них отличное взаимопонимание, они дополняют друг друга, у каждого своя роль. Со временем они становятся только лучше, ведь оба ещё довольно молоды для своей позиции. Они могут добиться большого прогресса», – заявил Артета в преддверии субботнего матча против «Ливерпуля».