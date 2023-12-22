Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может сменить клубную прописку.

Ранее появилась информация, что «Реал» и «Барселона» хотели бы видеть 22-летнего футболиста в своих рядах.

Как стало известно Sun Sport, пристальный интерес испанских грандов к Гринвуду убедил «Манчестер Юнайтед» продать игрока. В клубе считают, что наступило подходящее время для расставания с молодым англичанином.

В текущем сезоне Гринвуд провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 7,5 млн евро.