​«Манчестер Юнайтед» накормил гостей сырой курицей

«Манчестер Юнайтед» получил 1 из 5 баллов рейтинга пищевой гигиены после того, как гостям одного из корпоративных мероприятий подали сырую курицу. Об этом в социальных сетях пишет журналист Daily Mail Майк Киган.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» подаст апелляцию на негативную оценку своей кухни.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В семнадцати турах команда Эрика тен Хага набрала 28 очков. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Вест Хэма» в Лондоне.