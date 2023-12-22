«Манчестер Сити» и «Ювентус» имеют разные позиции в переговорах по Филлипсу

Полузащитник Кэлвин Филлипс почти не получает игрового времени в «Манчестер Сити», поэтому зимой наверняка сменит клубную прописку. 28-летнего футболиста активно связывают с «Ювентусом», и переговоры уже идут. Впрочем, клубы пока что имеют разные позиции.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» хочет продать Филлипса, в то время как «Ювентус» предпочитает взять футболиста в аренду на вторую часть сезона.

В нынешнем сезоне Кэлвин Филлипс провёл за «Манчестер Сити» 10 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает Филлипса в 28 миллионов евро.