​Постекоглу не нравится концепция Суперлиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о проекте Суперлиги. Специалист отметил, что не поддерживает этот турнир, который хотят запустить «Реал» и «Барселона».

«Я всегда считаю, что эти концепции создаются в комнате с людьми, которые иногда оторваны от сути этой игры», - сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции в пятницу.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Анге Постекоглу проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Эвертона» на своём поле.