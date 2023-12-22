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​Постекоглу не нравится концепция Суперлиги

22 Декабря 2023 • 19:21 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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Через 21 ч. 43 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о проекте Суперлиги. Специалист отметил, что не поддерживает этот турнир, который хотят запустить «Реал» и «Барселона».

«Я всегда считаю, что эти концепции создаются в комнате с людьми, которые иногда оторваны от сути этой игры», - сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции в пятницу.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Анге Постекоглу проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Эвертона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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