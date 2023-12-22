​Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что ему не нужны зимние трансферы. По мнению нидерландского специалиста, команда будет играть лучше после восстановления травмированных игроков.

«Я доволен нынешним составом «Манчестер Юнайтед». Травмированные постепенно возвращаются, и у нас есть хороший набор игроков. Я уверен, что когда все восстановятся, команда будет выглядеть совсем иначе», - сказал тен Хаг журналистам на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге проведёт гостевой матч против «Вест Хэма».