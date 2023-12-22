​АПЛ сделала объявление о следующем сезоне

На дворе декабрь, а Английская премьер-лига уже объявила сроки проведения следующего чемпионата. Первый матчи (или матчи) пройдут в пятницу, 17 августа. Последний же тур состоится 25 мая 2025 года – его игры стартуют в одно время.

В чемпионате Англии сезона 2024/2025 будет 33 тура в выходные, четыре тура посреди недели и один тур в праздничные дни.

На сайте АПЛ отмечается, что в соответствии с предыдущими обязательствами будут приняты меры по устранению перегруженного графика в рождественско-новогодний период. Так, между играми одной команды должно пройти не менее 60 часов.