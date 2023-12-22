«Арсенал» 11 лет не может обыграть на выезде «Ливерпуль» в рамках АПЛ

Последний раз лондонский «Арсенал» одолел «Ливерпуль» на «Энфилде» в сентябре 2012 года.

«Ливерпуль» не проигрывает дома «Арсеналу» на протяжении десяти матчей подряд в Английской премьер-лиге. С 2012 года мерсисайдцы выиграли семь встреч и трижды сыграли вничью.

Завтра, 23 декабря, «Ливерпуль» примет на своем поле «Арсенал» в 18-м туре АПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что перед началом поединка «Ливерпуль» занимает третье место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.