​Анчелотти поддерживает возвращение Варана

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддерживает вариант с возвращением в команду защитника Рафаэля Варана. Как известно, мадридский клуб ищет усиление оборонительной линии после того, как лазарет пополнил ещё один защитник – Давид Алаба. Потерявший твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед» Варан оказался на радаре «сливочных».

По данным издания AS, Анчелотти выступает за подписание Варана, которого он хорошо знает. При этом «Реал» предпочитает не торопиться, а тщательно изучить все варианты.

Рафаэлю Варану 30 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 25 миллионов евро. В «Манчестер Юнайтед» из «Реала» Варан переходил летом 2021 года.