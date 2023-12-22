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​Анчелотти поддерживает возвращение Варана

22 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать (1)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддерживает вариант с возвращением в команду защитника Рафаэля Варана. Как известно, мадридский клуб ищет усиление оборонительной линии после того, как лазарет пополнил ещё один защитник – Давид Алаба. Потерявший твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед» Варан оказался на радаре «сливочных».

По данным издания AS, Анчелотти выступает за подписание Варана, которого он хорошо знает. При этом «Реал» предпочитает не торопиться, а тщательно изучить все варианты.

Рафаэлю Варану 30 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 25 миллионов евро. В «Манчестер Юнайтед» из «Реала» Варан переходил летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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NOBODY
22 Декабря 2023 в 18:28
этот "супер" игрок потерялся даже в современном МЮ!!!! он профукал матчи в ЛЧ за Реал!!! зачем он нужен Реалу??? ну зачем??
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