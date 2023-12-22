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​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов

22 Декабря 2023 • 18:20 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.65 2 2.60
Через 19 ч. 14 мин.

В трёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» не удавалось забить. Главный тренер команды Эрик тен Хаг дал комментарий на этот счёт.

«Мы не забивали в трёх матчах? Среди наших соперников были «Бавария» и «Ливерпуль», а против «Борнмута» мы сыграли плохо.

Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Мы хорошо играли против «Баварии» и «Ливерпуля», но у нас должно быть больше моментов, и мы должны быть более внимательными.

Определённо, мы хотим стать лучше. Как вы знаете, моя философия такова: атаковать должны 11 игроков. Так что речь идёт не об одном игроке, а обо всех», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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