​Тен Хаг высказался о трёх матчах «Манчестер Юнайтед» без забитых голов

В трёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» не удавалось забить. Главный тренер команды Эрик тен Хаг дал комментарий на этот счёт.

«Мы не забивали в трёх матчах? Среди наших соперников были «Бавария» и «Ливерпуль», а против «Борнмута» мы сыграли плохо.

Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Мы хорошо играли против «Баварии» и «Ливерпуля», но у нас должно быть больше моментов, и мы должны быть более внимательными.

Определённо, мы хотим стать лучше. Как вы знаете, моя философия такова: атаковать должны 11 игроков. Так что речь идёт не об одном игроке, а обо всех», - сказал тен Хаг журналистам.