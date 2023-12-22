Клопп: Макаллистер и Жота сыграют с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии футболистов перед игрой с лондонским «Арсеналом».

— До возвращения Робертсона осталось совсем немного времени. Мы надеемся, что это произойдет в январе. Макаллистер и Жота? Завтра они сыграют с «Арсеналом». Гравенберх тоже должен быть доступен, — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.