Клопп: Макаллистер и Жота сыграют с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии футболистов перед игрой с лондонским «Арсеналом».
— До возвращения Робертсона осталось совсем немного времени. Мы надеемся, что это произойдет в январе. Макаллистер и Жота? Завтра они сыграют с «Арсеналом». Гравенберх тоже должен быть доступен, — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.Матч 18-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Арсенал» состоится завтра, 23 декабря. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.
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