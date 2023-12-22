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Клопп: Макаллистер и Жота сыграют с «Арсеналом»

22 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.40 X 3.60 2 2.85
23.12 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил  на вопрос о состоянии футболистов перед игрой с лондонским «Арсеналом».

— До возвращения Робертсона осталось совсем немного времени. Мы надеемся, что это произойдет в январе. Макаллистер и Жота? Завтра они сыграют с «Арсеналом». Гравенберх тоже должен быть доступен, — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Матч 18-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Арсенал» состоится завтра, 23 декабря. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

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Ливерпуль Юрген Клопп Диогу Жота Эндрю Робертсон Райан Гравенберх Алексис Макаллистер ещё теги

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