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«Манчестер Юнайтед» переплатил за Антони под давлением тен Хага – раскрыты детали слухи

22 Декабря 2023 • 16:30 Комментировать

В конце августа 2022 года «Манчестер Юнайтед» подписал вингера Антони. «Красные дьяволы» достаточно долго вели этого футболиста, и на страницах The Athletic рассказывается об этой истории.

Ещё когда тренером «Манчестер Юнайтед» был Уле Гуннар Сульшер, скауты клуба оценивали Антони в 25 миллионов фунтов. Они считали этот ценник подходящим для футболиста такого уровня.

Дальше – больше. Начиная переговоры с «Аяксом» по Антони, «Манчестер Юнайтед» установил для себя планку в 60 миллионов фунтов. Но в последние дни лета 2022 года «красные дьяволы» отчаялись и в итоге заплатили 85,5 миллиона фунтов. Этому поспособствовало давление со стороны рулевого команды Эрика тен Хага. 

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