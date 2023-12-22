В конце августа 2022 года «Манчестер Юнайтед» подписал вингера Антони. «Красные дьяволы» достаточно долго вели этого футболиста, и на страницах The Athletic рассказывается об этой истории.

Ещё когда тренером «Манчестер Юнайтед» был Уле Гуннар Сульшер, скауты клуба оценивали Антони в 25 миллионов фунтов. Они считали этот ценник подходящим для футболиста такого уровня.

Дальше – больше. Начиная переговоры с «Аяксом» по Антони, «Манчестер Юнайтед» установил для себя планку в 60 миллионов фунтов. Но в последние дни лета 2022 года «красные дьяволы» отчаялись и в итоге заплатили 85,5 миллиона фунтов. Этому поспособствовало давление со стороны рулевого команды Эрика тен Хага.