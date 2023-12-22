​Тен Хаг рассказал, когда вернутся Каземиро, Маунт и Мартинес

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сроках восстановления некоторых травмированных игроков команды.

Как сообщает в социальных сетях журналист Саймон Стоун, тен Хаг подтвердил, что Лисандро Мартинес, Каземиро и Мэйсон Маунт не вернутся в строй до середины января. Что касается Виктор Линделофа, то после операции он пропустит пару недель.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Вест Хэма». Команды сыграют в субботу, 23 декабря.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.