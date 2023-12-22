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​«Ливерпуль» сделал заявление по Суперлиге

22 Декабря 2023 • 15:56 Комментировать

«Ливерпуль» присоединился к клубам, которые не желают участвовать в проекте Суперлиги.

«Решение европейского суда не меняет предыдущую позицию «Ливерпуля» в отношении возможной Суперлиги. Наше участие в проекте прекращено. Мы продолжим взаимодействовать с другими клубами через Ассоциацию европейских клубов и участвовать в турнирах УЕФА», - говорится в заявлении «Ливерпуля».

Напомним, накануне Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что УЕФА не может быть монополистом при организации футбольных соревнований в Европе.

Отметим, что проект Суперлиги активно продвигают два испанских гранда – «Реал» и «Барселона».

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Ливерпуль Суперлига Европы
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