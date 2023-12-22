Не за горами открытие зимнего трансферного окна, и футбольные клубы активно строят планы по усилению своих составов. Как сообщает The Athletic, из-за серьёзных летних затрат «Манчестер Юнайтед» находится на грани нарушения правил финансового fair play. Таким образом, зимой «красные дьяволы» смогут лишь арендовать нескольких игроков – покупки в нынешних реалиях невозможны.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Вест Хэма» на выезде в Премьер-лиге.