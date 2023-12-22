​Родри назвал 4 лучших игроков не из «Манчестер Сити»

На страницах Reditt появилось видео, на котором полузащитника «Манчестер Сити» Родри просят выбрать четырёх лучших футболистов из других команд.

Отвечая на вопрос, Родри назвал Джуда Беллингема из «Реала», Гарри Кейна из «Баварии», а также двух футболистов «Тоттенхэма» - Джеймса Мэддисона и Хын Мин Сона.

В пятницу «Манчестер Сити» сыграет против «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча на портале LiveResult.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Родри провёл 21 матч, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.