Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года

Журналисты The Guardian подвели итоги 2023 года. Британские журналисты выбрали лучшего футболиста мира.

По мнению источника, лучшим игроком в 2023 году стал нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который оформил требл вместе с «горожанами».

Второе место занял полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Топ-3 замкнул французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Аргентинец Лионель Месси, выигравший восьмой «Золотой мяч», занял лишь десятое место в рейтинге. Звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду расположился на 27-й строчке.