Клубы АПЛ и Серии А интересуются экс-игроком «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Себастиан Шиманьски, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», имеет варианты продолжения карьеры в двух европейских чемпионатах.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Экрема Конура, заинтересованность в услугах польского полузащитника проявляют представители Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. «Фенербахче» готов расстаться с хавбеком, если за него предложат около 25 миллионов евро.

За «Динамо» Шиманьски выступал с 2019 по 2022 год.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 поединков в чемпионате Турции. Поляк забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.