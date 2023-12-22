Ещё один Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник Амаду Онана, выступающий в чемпионате Англии за «Эвертон», находится в сфере интересов двух европейских грандов. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 22-летнего бельгийского футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «ирисками» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Онана провел 13 поединков, забил один гол и получил желтую карточку.