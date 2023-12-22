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Легенда «Манчестер Юнайтед» двумя словами высказался о Суперлиге

22 Декабря 2023 • 12:25 Комментировать

Экс-защитник национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл отреагировал на решение Европейского суда легализовать Суперлигу.

«Нет, спасибо», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Суперлига Европы может быть запущена через 18 месяцев. Формат предусматривает участие в турнире 64 клубов. В настоящий момент в состав участников входят только каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

«Арсенал» или «Ливерпуль»: Невилл назвал главного конкурента «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Суперлига Европы ещё теги
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