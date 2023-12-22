Артета — о Суперлиге Европы: «С нашей стороны всё предельно ясно»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о Суперлиге Европы.

«С нашей стороны все предельно ясно: мы остаемся в том же положении. Нам нравится играть в футбол Лиги чемпионов, и мы будем продолжать это делать, наш план не меняется», - приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что руководство Суперлиге приняло решение о перезапуске турнира, который может стартовать в 2025 году.

Ранее уже другие английские клубы («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси») выпустили официальные заявления, что продолжат выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА.