«Тоттенхэм» выбрал новую трансферную цель

Защитник Ронни Эдвардс, который выступает за клуб «Петерборо», может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Как стало известно источнику, на 20-летнего футболиста есть три потенциальных покупателя. Среди претендентов на игрока называются «Эвертон», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Стоит отметить, что «Петерборо» выступает в третьем по силе дивизионе Англии. В нынешнем сезоне Эдвардс принял участие в 21 поединке, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.