«Арсенал» выбрал между Лигой чемпионов и Суперлигой

Руководство лондонского «Арсенала» определилось со своей позицией по возможному участию в Суперлиге Европы.

«Мы знаем о решении Европейского суда относительно проекта Суперлиги. Мнение нашего клуба по этому турниру остается прежним. «Арсенал» продолжит выступать в турнирах под эгидой УЕФА и сотрудничать с ECA», - гласит сообщение пресс-службы английского топ-клуба.

Напомним, что Европейский суд легализовал запуск Суперлиги. Формат предусматривает участие в турнире 64 клубов. В настоящий момент в составе Суперлиги значатся только мадридский «Реал» и каталонская «Барселона»