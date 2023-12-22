«Челси» может купить центрфорварда за 100 миллионов евро

Шведский нападающий Виктор Дьекереш, выступающий в составе лиссабонского «Спортинга», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщают журналисты портала Goal.com.

В услугах 25-летнего скандинавского бомбардира заинтересован лондонский «Челси», который испытывает нехватку центрфорвардов. Сумма отступных, прописанная в контракте Виктора, составляет 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Дьекереш провел 13 поединков. На счету нападающего десять забитых мячей (два – с пенальти) и пять результативных передач.