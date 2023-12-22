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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван худший тренер в истории АПЛ - он из Нидерландов

22 Декабря 2023 • 11:45 Комментировать

Аналитики британского портала FourFоurTwo составили рейтинг худших тренеров в истории Английской премьер-лиге. Первое место занял экс-рулевой «Кристал Пэлас» Франк де Бур. Вторым стал Натан Джонс («Саутгемптон»), а топ-3 замкнул Лес Рид («Чарльтон»).

В десятку неудачников также попали: Хуанде Рамос («Тоттенхэм»), Брайан Лоус («Бёрнли»), Билли Дэвис («Дерби Каунти»), Пол Джуэлл («Дерби Каунти»), Терри Коннор («Вулверхэмптон»), Стив Уигли («Саутгемптон») и Боб Брэдли («Суонси»).

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги сыграно 17 туров. Лидером турнирной таблицы является лондонский «Арсенал». На втором месте находится «Ливерпуль», а топ-3 замыкает «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Де Бур
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