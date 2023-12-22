Каземиро может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Звездный бразильский полузащитник Каземиро, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры за пределами Европы.

По информации журналистов газеты Marca, южноамериканский игрок получил предложение из чемпионата Саудовской Аравии. В настоящий момент Каземиро со своим агентом изучает контракт.

Бразилец пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2022 года, перебравшись из мадридского «Реала». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Каземиро провел восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.