Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро может уйти из «Манчестер Юнайтед»

22 Декабря 2023 • 10:53 Комментировать

Звездный бразильский полузащитник Каземиро, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры за пределами Европы.

По информации журналистов газеты Marca, южноамериканский игрок получил предложение из чемпионата Саудовской Аравии. В настоящий момент Каземиро со своим агентом изучает контракт.

Бразилец пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2022 года, перебравшись из мадридского «Реала». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Каземиро провел восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
22.12.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.26 6.20 10.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить центрфорварда за 100 миллионов евро
11:45 · Англия. Премьер-лига
Назван худший тренер в истории АПЛ - он из Нидерландов
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условие продажи Нкетиа
10:53 · Англия. Премьер-лига
Каземиро может уйти из «Манчестер Юнайтед»
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать защитника в «Севилью»
09:15 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» будет новый владелец
04:12 · Англия. Премьер-лига
​В матче «Кристал Пэласа» с «Брайтоном» был повторён рекорд АПЛ
04:07 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Мы потеряли два очка»
03:26 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби провёл свой 50-й матч в АПЛ
02:52 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» установил любопытный рекорд АПЛ
02:18 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Я хочу, чтобы Ленгле остался в «Астон Вилле»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
01:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда слухи
01:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата слухи
01:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру
Все новости
Рекомендуем