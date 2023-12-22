«Челси» может продать защитника в «Севилью»

Фланговый защитник Марк Кукурелья, выступающий за лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании 25-летнего испанского латераля заинтересована «Севилья», которая хочет усилиться в зимнее трансферное окно. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на Марка, а потому его переход в стан андулусийцев выглядит вполне реальным.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028 года.