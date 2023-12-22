У «Манчестер Юнайтед» будет новый владелец

Подошли к завершению переговоры о приобретении бизнесменом Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед». Об этом отрапортовал инсайдер Мэтт Дикинсон.

По данным источника, стороны успешно договорились и поставили финальную точку в переговорном процессе. Теперь доля миллиардера в манкунианском клуба должна быть одобрена руководством АПЛ и другими регулирующими органами. На это уйдет несколько недель.

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в первой половине нынешнего сезона чемпионата Англии. Манкунианцы занимают седьмое место после 17 туров.

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