​В матче «Кристал Пэласа» с «Брайтоном» был повторён рекорд АПЛ

В Англии начались матчи восемнадцатого тура АПЛ, «Кристал Пэлас» принимал дома «Брайтон», команды разошлись миром - 1:1. Любопытно, что это был уже пятый матч кряду между этими соперниками, который закончился с таким счетом - 1:1.

Это стало повторением рекорда высшей лиги английского футбола, который «Брайтон» с «Кристал Пэлас» держат совместно с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». В период с 2005 по 2009 год «Тоттенхэм» пять раз кряду выиграл у «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 2:1, и вот сейчас «Брайтон» с «Кристал Пэлас» повторили этот любопытный рекорд английской Премьер-лиги.