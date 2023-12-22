​Де Дзерби: «Мы потеряли два очка»

В Англии начались матчи восемнадцатого тура АПЛ, «Кристал Пэлас» принимал дома «Брайтон», команды разошлись миром - 1:1. Роберто де Дзерби, итальянский наставник «Брайтона», считает, что его команда потеряла два очка - он уверен, что она должна была победить.

- Я считаю, что мы потеряли два очка. Слишком много ошибались, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы сыграли с большей энергией, найдя свой путь к воротам, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтон» примет дома лондонский «Тоттенхэм». Это случится двадцать восьмого декабря.