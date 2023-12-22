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​Де Дзерби провёл свой 50-й матч в АПЛ

22 Декабря 2023 • 03:26 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон

В Англии начались матчи восемнадцатого тура АПЛ, «Кристал Пэлас» принимал дома «Брайтон», и, как ни странно, «орлы» и «чайки» разошлись миром - 1:1. Для итальянского наставника «Брайтона» Роберто де Дзерби этот матч стал юбилейным, 50-м в высшей лиге английского футбола.

Он - седьмой итальянский тренер в истории АПЛ, который добрался до 50 матчей в высшей лиге английского футбола. До него это сделали Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте, Джанлука Виалли и Джанфранкор Дзола. Неплохая компания.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтон» сыграет с «Тоттенхэмом».


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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