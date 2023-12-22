​Де Дзерби провёл свой 50-й матч в АПЛ

В Англии начались матчи восемнадцатого тура АПЛ, «Кристал Пэлас» принимал дома «Брайтон», и, как ни странно, «орлы» и «чайки» разошлись миром - 1:1. Для итальянского наставника «Брайтона» Роберто де Дзерби этот матч стал юбилейным, 50-м в высшей лиге английского футбола.

Он - седьмой итальянский тренер в истории АПЛ, который добрался до 50 матчей в высшей лиге английского футбола. До него это сделали Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте, Джанлука Виалли и Джанфранкор Дзола. Неплохая компания.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтон» сыграет с «Тоттенхэмом».