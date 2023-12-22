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​«Брайтон» установил любопытный рекорд АПЛ

22 Декабря 2023 • 02:52 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон

В Англии начались матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Брайтон» слетал в гости к «Кристал Пэлас», сыграв там вничью - 1:1. В составе «чаек» сыграли тинейджеры Карлос Балеба и Джек Хиншелвуд - и для «Брайтона» это было 100-е, и, соответственно, 101-е появление в ходе календарного года в АПЛ для тинейджеров.

Это означает, что итальянский наставник команды Роберто де Дзерби активно делает ставку на молодежь. Стоит заметить, что ранее в истории АПЛ ни одна команда не имела за календарный год столь большого количества выступлений тинейджеров. Так что «Брайтон» установил рекорд АПЛ.


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Брайтон Карлос Балеба Джек Хиншелвуд ещё теги

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