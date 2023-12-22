Эмери: «Я хочу, чтобы Ленгле остался в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что рассчитывает на центрального защитника Клемана Ленгле.

Арендованный у «Барселоны» француз ни разу не появился на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги, а в Лиге конференций вышел в старте в пяти встречах. 28-летний игрок недоволен своим положением в команде, и недавно в СМИ распространились слухи о его приближающемся переходе в «Милан».

«Я хочу сохранить Ленгле в «Астон Вилле» на вторую половину сезона. Он будет играть завтра [в матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед»]. Он нужен нам, и я хочу увидеть, как он нам поможет. Нам необходимы игроки, способные решать задачи, с которыми мы столкнёмся в этом сезоне», – цитирует Эмери инсайдер Фабрицио Романо.