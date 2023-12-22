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Эмери: «Я хочу, чтобы Ленгле остался в «Астон Вилле»

22 Декабря 2023 • 02:18 Комментировать
Астон Вилла
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.20 X 7.20 2 14.00
Через 19 ч. 44 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что рассчитывает на центрального защитника Клемана Ленгле.

Арендованный у «Барселоны» француз ни разу не появился на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги, а в Лиге конференций вышел в старте в пяти встречах. 28-летний игрок недоволен своим положением в команде, и недавно в СМИ распространились слухи о его приближающемся переходе в «Милан».

«Я хочу сохранить Ленгле в «Астон Вилле» на вторую половину сезона. Он будет играть завтра [в матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед»]. Он нужен нам, и я хочу увидеть, как он нам поможет. Нам необходимы игроки, способные решать задачи, с которыми мы столкнёмся в этом сезоне», – цитирует Эмери инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Унаи Эмери Астон Вилла Клеман Ленгле ещё теги

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