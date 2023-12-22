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«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда слухи

22 Декабря 2023 • 01:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.65 2 2.60
23.12 15:30

Мадридский «Реал» пополнил число клубов, заинтересованных в подписании Мэйсона Гринвуда.

22-летний игрок выступает за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». По некоторым данным, за успехами англичанина следят «Барселона» и мадридский «Атлетико». Как информирует Mundo Deportivo, форвард также интересен ещё одному гранду Ла Лиги – мадридскому «Реалу». «Красные дьяволы» не имеют планов на Мэйсона Гринвуда, поэтому рассмотрят трансферные предложения по нему следующим летом.

В активе Мэйсона Гринвуда пять забитых мячей и четыре ассиста в 15 матчах за «Хетафе». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость воспитанника «Манчестер Юнайтед» в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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