Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вряд ли поддержит идею выкупа полузащитника Софьяна Амрабата.

Марокканский футболист арендован «красными дьяволами» у «Фиорентины» до конца текущего сезона. Сделка предусматривает опцию выкупа, однако 27-летнему игроку, судя по всему, пока не удалось убедить наставника. Как информирует MailSport, тен Хаг в настоящий момент не видит необходимости в полноценном подписании хавбека.

Софьян Амрабат принял участие в 17 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, причём в некоторых случаях марокканец выходил на непрофильной позиции слева в защите.