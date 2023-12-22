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Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата слухи

22 Декабря 2023 • 01:34 Комментировать
Монца
...
Фиорентина
1 2.80 X 3.30 2 2.65
Через 19 ч. 37 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вряд ли поддержит идею выкупа полузащитника Софьяна Амрабата.

Марокканский футболист арендован «красными дьяволами» у «Фиорентины» до конца текущего сезона. Сделка предусматривает опцию выкупа, однако 27-летнему игроку, судя по всему, пока не удалось убедить наставника. Как информирует MailSport, тен Хаг в настоящий момент не видит необходимости в полноценном подписании хавбека.

Софьян Амрабат принял участие в 17 матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, причём в некоторых случаях марокканец выходил на непрофильной позиции слева в защите.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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