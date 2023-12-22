«Брайтон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

18-й туре Премьер-лиги открылся матчем «Кристал Пэлас» - «Брайтон». Гости выглядели гораздо лучше противника, но в первом тайме не создали ничего запоминающегося, но на 45-й минуте пропустили. Майкл Олисе выполнил подачу, голкипер мог сыграть намного увереннее, в итоге Джордан Айю головой направил мяч в сетку - 1:0. Под конец игры гости отыгрались и также после навеса. Паскаль Гросс доставил мяч в штрафную, а Данни Уэлюек перепрыгнул оппонента и забил головой.
«Брайтон» поднялся на восьмое место, а соперник остается 15-м.
Протокол игры
|(1:0) Айю Джордан45'
|82'Уэлбек Данни (1:1)
Хендерсон Дин• 90'Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик• 54'Хефферсон Лерма•Ричардс Крис•Хьюз Уилл 50'60' (Озо Дэвид (60') • 85'Олисе Майкл•Матета Жан-Филипп• 29'Айю Джордан70' (Эзе Эберечи (70')
Вербрюгген Барт•Хиншелвуд Джек75' (Лаллана Адам (75') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Роша Игор II• 58'Балеба Карлос 32'46' (Уэлбек Данни (46') •Гилмор Билли•Адингра Симон46' (Буонанотте Факундо (46') •Гросс Паскаль•Митома Каору84' (Модер Якуб (84') •Педро Жоао
21 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Бан пользователя