«Брайтон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

18-й туре Премьер-лиги открылся матчем «Кристал Пэлас» - «Брайтон». Гости выглядели гораздо лучше противника, но в первом тайме не создали ничего запоминающегося, но на 45-й минуте пропустили. Майкл Олисе выполнил подачу, голкипер мог сыграть намного увереннее, в итоге Джордан Айю головой направил мяч в сетку - 1:0. Под конец игры гости отыгрались и также после навеса. Паскаль Гросс доставил мяч в штрафную, а Данни Уэлюек перепрыгнул оппонента и забил головой.

«Брайтон» поднялся на восьмое место, а соперник остается 15-м.