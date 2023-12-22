Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

22 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Кристал Пэлас
1:1
Брайтон
окончен

18-й туре Премьер-лиги открылся матчем «Кристал Пэлас» - «Брайтон». Гости выглядели гораздо лучше противника, но в первом тайме не создали ничего запоминающегося, но на 45-й минуте пропустили. Майкл Олисе выполнил подачу, голкипер мог сыграть намного увереннее, в итоге Джордан Айю головой направил мяч в сетку - 1:0. Под конец игры гости отыгрались и также после навеса. Паскаль Гросс доставил мяч в штрафную, а Данни Уэлюек перепрыгнул оппонента и забил головой.

«Брайтон» поднялся на восьмое место, а соперник остается 15-м.

Протокол игры  
Кристал Пэлас1:1Брайтон
(1:0) Айю Джордан45'  
  82'Уэлбек Данни (1:1)
Хендерсон Дин  90'Клайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик  54'Хефферсон ЛермаРичардс КрисХьюз Уилл  50' 60' (Озо Дэвид ( 60'  85') Олисе МайклМатета Жан-Филипп  29'Айю Джордан 70' (Эзе Эберечи ( 70')
Запасные: Шлупп ДжеффриТомкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмАхамада НауируФранса Матеус
Вербрюгген БартХиншелвуд Джек 75' (Лаллана Адам ( 75') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисРоша Игор II  58'Балеба Карлос  32' 46' (Уэлбек Данни ( 46') Гилмор БиллиАдингра Симон 46' (Буонанотте Факундо ( 46') Гросс ПаскальМитома Каору 84' (Модер Якуб ( 84') Педро Жоао
Запасные: Милнер ДжеймсСтил ДжейсонКавана Роберт ЛиДауд МахмудФергюсон Эван
21 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брайтон

Новости по матчу

20 Декабря
18:47
Бесплатный прогноз и ставка на матч Кристал Пэлас — Брайтон АПЛ — 21 декабря 2023
19 Декабря
19:22
Агуэро — о чемпионской гонке: «Не стоит сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед» 2
18 Декабря
21:40
Нкетиа может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
1
1
3.50 3.55 2.06
Видео
22.12.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.26 6.20 10.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Филлипса слухи
00:11 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс высказался после перенесённой операции: «Я столкнулся с ненавистью и негативом из-за этой травмы»
21 Декабря
22:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Арсенал» – очень сильная команда, но мы должны смотреть на себя»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» по-прежнему интересен Субименди, но есть одна проблема
21:19 · Англия. Премьер-лига
Лавия стал ближе к первому матчу за «Челси»
21:13 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» сделал заявление по Суперлиге 1
21:13 · Англия. Премьер-лига
Хи-Чан подписал новый долгосрочный контракт с «Вулверхэмптоном» официально
20:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Моя Суперлига – это Английская премьер-лига»
20:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» против Суперлиги, хоть и не делал заявлений
20:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер 17-летнего хавбека из Сенегала слухи
20:38 · Англия. Премьер-лига
​Варан готовится к возвращению в «Реал»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу» 3
19:49 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ сделала заявление по Суперлиге
19:39 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» Джеймс перенесёт операцию слухи
Все новости
Рекомендуем