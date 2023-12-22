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Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Филлипса слухи

22 Декабря 2023 • 00:20 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

«Ньюкасл» опережает конкурентов в борьбе за полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

Представители 28-летнего игрока обсудили ситуацию с руководством «горожан», заявив о намерении найти для хавбека новый клуб в январское трансферное окно, сообщает журналист Эд Ааронс. По данным источника, в гонке за подписью Филлипса на сегодняшний день лидирует «Ньюкасл». Среди претендентов на англичанина, напомним, также фигурировали «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Кэлвин Филлипс принял участие в десяти матчах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, лишь дважды появившись в старте. На счету полузащитника, оценённого порталом Transfermarkt в 28 млн евро, один забитый мяч в текущей кампании.

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